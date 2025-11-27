Рейтинг@Mail.ru
В московском метро пассажир задержал грабителя - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 27.11.2025 (обновлено: 12:41 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/grabitel-2057915482.html
В московском метро пассажир задержал грабителя
В московском метро пассажир задержал грабителя - РИА Новости, 27.11.2025
В московском метро пассажир задержал грабителя
Пассажир столичного метро задержал мужчину, вынувшего из сумки женщины телефон и пытавшегося скрыться, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:34:00+03:00
2025-11-27T12:41:00+03:00
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московский метрополитен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057931467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c4bbe6f99f1777ece1e382e3fe694e3.jpg
https://ria.ru/20250402/metro-2008960637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Погоня за грабителем в московском метро
Пассажир столичного метро задержал мужчину, вынувшего из сумки женщины телефон и пытавшегося скрыться, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
2025-11-27T09:34
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057931467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7bc6262369be2f339e31ef5726732e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский метрополитен
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московский метрополитен
В московском метро пассажир задержал грабителя

Пассажир московском метро задержал мужчину, вынувшего телефон из сумки у женщины

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пассажир столичного метро задержал мужчину, вынувшего из сумки женщины телефон и пытавшегося скрыться, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«

"Грабеж произошел вчера в вагоне электропоезда на станции "Мичуринский проспект". Потерпевшая пыталась остановить злоумышленника, однако споткнулась и упала. В этот момент за ним бросился один из очевидцев произошедшего", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что он догнал подозреваемого, задержал его на эскалаторе, а затем передал полицейским. Похищенный телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж.
Кадры из московского метро, где женщина толкнула мужчину на прибывающий поезд - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
2 апреля, 18:09
 
ПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала