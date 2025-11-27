В московском метро пассажир задержал грабителя

«

"Грабеж произошел вчера в вагоне электропоезда на станции "Мичуринский проспект". Потерпевшая пыталась остановить злоумышленника, однако споткнулась и упала. В этот момент за ним бросился один из очевидцев произошедшего", - написала она в Telegram-канале.