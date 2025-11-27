https://ria.ru/20251127/grabitel-2057915482.html
В московском метро пассажир задержал грабителя
В московском метро пассажир задержал грабителя
Пассажир столичного метро задержал мужчину, вынувшего из сумки женщины телефон и пытавшегося скрыться, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 27.11.2025
Пассажир столичного метро задержал мужчину, вынувшего из сумки женщины телефон и пытавшегося скрыться, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
