Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси - РИА Новости, 27.11.2025
15:23 27.11.2025
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси - РИА Новости, 27.11.2025
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по... РИА Новости, 27.11.2025
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси

Госдума в ближайшее время рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Предлагается для самозанятых, работающих в такси на своем автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту — 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года… Планируем в ближайшее время рассмотреть законодательную инициативу и выйти на решение", - написал Володин в своем канале в Max.
Он рассказал, что поступают обращения, связанные со вступлением в силу 1 марта 2026 года норм федерального закона о локализации такси.
По словам председателя Госдумы, особенно самозанятых, которые работают в этой сфере, беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр.
Володин уточнил, что в такси их большое количество - по разным оценкам, от 540 тысяч до 1,5 миллиона человек, и для более 70% это — дополнительный заработок, многие используют личный автомобиль.
"Изучив поступившие обращения, депутаты подготовили законопроект… Рассматривается их включение в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев, владелец использует его без привлечения третьих лиц", - добавил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что внесённой поправкой также предусмотрено, что такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года.
"В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации", - подытожил Володин.
Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года.
Правительство РФ также поддержало данный законопроект.
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала