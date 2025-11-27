https://ria.ru/20251127/gosduma-2057947637.html
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink
Полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" - это ответ американскому Starlink, доступом к технологи РФ может поделиться... РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink
Депутат Боярский: запуск спутников "Рассвет" станет ответом Starlink
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" - это ответ американскому Starlink, доступом к технологи РФ может поделиться с союзниками, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Первоочередная задача низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" — покрытие территории нашей страны с тем, чтобы оно было обеспечено не просто с технической точки зрения, но и более доступной стоимости применения для конечного потребителя", - сказал он.
Депутат добавил, что после полноценного запуска проекта Россия
может поделиться доступом к этой технологии со своими союзниками.
"Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается "Бюро 1440", и мы очень ждём полномасштабный пуск этого проекта, потому что наши необъятные просторы диктуют высочайшие издержки для доставки сигнала в труднодоступные места с малочисленным населением", - заключил парламентарий.
Спутниковая группировка "Рассвет" компании "Бюро 1440" станет российским ответом системе связи Илона Маска
Starlink, заявлял ранее гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Баканов
. Он также говорил, что орбитальная группировка "Рассвет" на первом этапе будет состоять из 300 космических аппаратов, на втором - из 950. Группировка обеспечит скорость передачи до одного гигабита в секунду и покрытие в любой точке мира, даже на Северном морском пути.