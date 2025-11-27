В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" - это ответ американскому Starlink, доступом к технологи РФ может поделиться с союзниками, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Первоочередная задача низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" — покрытие территории нашей страны с тем, чтобы оно было обеспечено не просто с технической точки зрения, но и более доступной стоимости применения для конечного потребителя", - сказал он.

Депутат добавил, что после полноценного запуска проекта Россия может поделиться доступом к этой технологии со своими союзниками.

"Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается "Бюро 1440", и мы очень ждём полномасштабный пуск этого проекта, потому что наши необъятные просторы диктуют высочайшие издержки для доставки сигнала в труднодоступные места с малочисленным населением", - заключил парламентарий.