Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gosduma-2057947637.html
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink
Полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" - это ответ американскому Starlink, доступом к технологи РФ может поделиться... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:20:00+03:00
2025-11-27T11:20:00+03:00
россия
сергей боярский
илон маск
дмитрий баканов
госдума рф
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589098496_0:0:1767:994_1920x0_80_0_0_e0869947de7aba0560a766a37f28a137.jpg
https://ria.ru/20250917/bakanov-2042394878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589098496_174:0:1574:1050_1920x0_80_0_0_8ab98991245fea7f04cae2e50171322f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей боярский, илон маск, дмитрий баканов, госдума рф, роскосмос
Россия, Сергей Боярский, Илон Маск, Дмитрий Баканов, Госдума РФ, Роскосмос
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink

Депутат Боярский: запуск спутников "Рассвет" станет ответом Starlink

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" - это ответ американскому Starlink, доступом к технологи РФ может поделиться с союзниками, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Первоочередная задача низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" — покрытие территории нашей страны с тем, чтобы оно было обеспечено не просто с технической точки зрения, но и более доступной стоимости применения для конечного потребителя", - сказал он.
Депутат добавил, что после полноценного запуска проекта Россия может поделиться доступом к этой технологии со своими союзниками.
"Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается "Бюро 1440", и мы очень ждём полномасштабный пуск этого проекта, потому что наши необъятные просторы диктуют высочайшие издержки для доставки сигнала в труднодоступные места с малочисленным населением", - заключил парламентарий.
Спутниковая группировка "Рассвет" компании "Бюро 1440" станет российским ответом системе связи Илона Маска Starlink, заявлял ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. Он также говорил, что орбитальная группировка "Рассвет" на первом этапе будет состоять из 300 космических аппаратов, на втором - из 950. Группировка обеспечит скорость передачи до одного гигабита в секунду и покрытие в любой точке мира, даже на Северном морском пути.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В России появится аналог системы Starlink, заявил Баканов
17 сентября, 09:50
 
РоссияСергей БоярскийИлон МаскДмитрий БакановГосдума РФРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала