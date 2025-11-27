В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Олег Леонов и Ксения Горячева предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя.

По словам авторов инициативы, к ним всё чаще обращаются женщины с жалобами на рассылку таких изображений как в личных сообщениях, так и посредством беспроводной связи в общественных местах. Заявительницы, как отмечается в обращении, испытывают сильный стресс от таких действий, однако редко обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой, либо не веря в возможность привлечь отправителя к ответственности.