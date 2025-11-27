Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 27.11.2025 (обновлено: 11:23 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/gosduma-2057947151.html
В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия
В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Олег Леонов и Ксения Горячева предложили ввести административную ответственность за... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:20:00+03:00
2025-11-27T11:23:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20250218/deti-2000128556.html
https://ria.ru/20241023/bashkirija-1979580974.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия

Даванков предложил ввести штрафы за отправку интимных фото без согласия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Олег Леонов и Ксения Горячева предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру юстиции Константину Чуйченко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Житель Чувашии получил срок за вымогательство интимных фото у детей
18 февраля, 18:18
"Просим рассмотреть возможность введения административной ответственности за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя", - сказано в документе.
По словам авторов инициативы, к ним всё чаще обращаются женщины с жалобами на рассылку таких изображений как в личных сообщениях, так и посредством беспроводной связи в общественных местах. Заявительницы, как отмечается в обращении, испытывают сильный стресс от таких действий, однако редко обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой, либо не веря в возможность привлечь отправителя к ответственности.
По мнению депутатов, действующее законодательство регулирует этот вопрос лишь фрагментарно. Судебная практика, как отмечают парламентарии, квалифицирует подобные действия как распространение порнографии (статья 242 УК РФ), но такое применение уголовной ответственности требует сложной экспертизы и часто признаётся несоразмерным единичной отправке изображения, что оставляет жертву без защиты.
"Мера позволит создать действенный механизм защиты граждан от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобного поведения", - заключается в документе.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Башкирии девушку осудили за обмен интимными фото с третьеклассником
23 октября 2024, 15:15
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала