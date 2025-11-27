https://ria.ru/20251127/gosduma-2057873991.html
В Госдуме предложили ввести стандарт аддиктологов
В Госдуме предложили ввести стандарт аддиктологов - РИА Новости, 27.11.2025
В Госдуме предложили ввести стандарт аддиктологов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T02:32:00+03:00
2025-11-27T02:32:00+03:00
2025-11-27T02:32:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html
https://ria.ru/20250130/prokuratura-1996476747.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), госдума рф
Общество, Московская область (Подмосковье), Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести стандарт аддиктологов
В Госдуме предложили ввести ответственность за нелегальные рехабы
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных реабилитационных центров.
Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 26 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим проработать вопрос о введении профессии "аддиктолог-консультант" и установлении ответственности за незаконную деятельность в сфере реабилитации", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что недавний инцидент в одном из реабилитационных центров Московской области
, где подростков незаконно удерживали и применяли к ним насилие, вызвал широкий общественный резонанс. Как указывает вице-спикер, это событие вскрыло проблему существования закрытых учреждений, в которых грубо нарушаются базовые права человека и медицинские нормы.
Кроме того, парламентарий предлагает разработать профессиональный стандарт для аддиктологов-консультантов. Он добавил, что на его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты.
"Только так можно создать реальный барьер для недобросовестных деятелей и гарантировать, что жизнь и здоровье граждан будут защищены законом", - заключается в документе.