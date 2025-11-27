В Госдуме предложили ввести стандарт аддиктологов

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных реабилитационных центров.

Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 26 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим проработать вопрос о введении профессии "аддиктолог-консультант" и установлении ответственности за незаконную деятельность в сфере реабилитации", - сказано в документе.

В обращении отмечается, что недавний инцидент в одном из реабилитационных центров Московской области , где подростков незаконно удерживали и применяли к ним насилие, вызвал широкий общественный резонанс. Как указывает вице-спикер, это событие вскрыло проблему существования закрытых учреждений, в которых грубо нарушаются базовые права человека и медицинские нормы.

Кроме того, парламентарий предлагает разработать профессиональный стандарт для аддиктологов-консультантов. Он добавил, что на его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты.