02:11 27.11.2025
В Госдуме предложили облегчить назначение пособий многодетным
В Госдуме предложили облегчить назначение пособий многодетным
общество, россия, станислав наумов, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф
Общество, Россия, Станислав Наумов, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ
В Госдуме предложили облегчить назначение пособий многодетным

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, член партии ЛДПР Станислав Наумов предложил не учитывать доходы самозанятых многодетных матерей при назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, обращение с предложением было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в четверг, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Наумов отметил, что многодетные мамы, воспитывающие несовершеннолетних детей, зачастую не имеют возможности работать по трудовому договору, поскольку наибольшую часть усилий и времени посвящают домашнему хозяйству. Вместе с тем, по его словам, сегодня многие мамы реализуют свои профессиональные навыки и умения, выполняя работу или оказывая услуги как самозанятые граждане, чтобы пополнить доход семьи.
Ученики с родителями на территории школы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ЛДПР предложила выплачивать пособие неработающим родителям
25 ноября, 18:53
"Прошу вас дать поручение заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 16 декабря 2022 года № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" в части уточнения, что при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы, полученные многодетными матерями в рамках применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", - говорится в документе.
По данным Росстата, в 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%. Парламентарий добавил, что эта категория граждан нередко нуждается в усиленной поддержке из-за затруднительного материального положения, так как обеспечение детей необходимым требует значительных финансовых ресурсов, и даже небольшой доход женщин с самозанятости помогает родителям, но может лишить малоимущую семью права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос об определении статуса многодетной семьи
Вчера, 12:06
 
ОбществоРоссияСтанислав НаумовФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФ
 
 
