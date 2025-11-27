В Госдуме предложили облегчить назначение пособий многодетным

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, член партии ЛДПР Станислав Наумов предложил не учитывать доходы самозанятых многодетных матерей при назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, обращение с предложением было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в четверг, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Наумов отметил, что многодетные мамы, воспитывающие несовершеннолетних детей, зачастую не имеют возможности работать по трудовому договору, поскольку наибольшую часть усилий и времени посвящают домашнему хозяйству. Вместе с тем, по его словам, сегодня многие мамы реализуют свои профессиональные навыки и умения, выполняя работу или оказывая услуги как самозанятые граждане, чтобы пополнить доход семьи.
"Прошу вас дать поручение заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 16 декабря 2022 года № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" в части уточнения, что при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы, полученные многодетными матерями в рамках применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", - говорится в документе.
По данным Росстата, в 2024 году уровень бедности среди многодетных семей составил 20%. Парламентарий добавил, что эта категория граждан нередко нуждается в усиленной поддержке из-за затруднительного материального положения, так как обеспечение детей необходимым требует значительных финансовых ресурсов, и даже небольшой доход женщин с самозанятости помогает родителям, но может лишить малоимущую семью права на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.