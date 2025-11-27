В Госдуме предложили облегчить назначение пособий многодетным

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, член партии ЛДПР Станислав Наумов предложил не учитывать доходы самозанятых многодетных матерей при назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, обращение с предложением было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в четверг, документ имеется в распоряжении РИА Новости.