Штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте могут увеличить - РИА Новости, 27.11.2025
00:10 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gosduma-2057861354.html
Штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте могут увеличить
Штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте могут увеличить - РИА Новости, 27.11.2025
Штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте могут увеличить
общество, госдума рф, жилье
Общество, Госдума РФ, Жилье
Штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте могут увеличить

В Госдуме хотят увеличить штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для подрядных организаций за нарушения требований при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД).
Законопроект о внесении таких изменений в КоАП РФ будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья
7 ноября, 00:17
"Проект федерального закона разработан с целью усиления административной ответственности подрядных организаций за совершение нарушений требований технических регламентов, проектной документации, стандартов и требований к применению строительных материалов при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 9.4 КоАП РФ, выделив в отдельные части ответственность именно за нарушения, допущенные в ходе капитального ремонта МКД. Предусматривается существенное увеличение штрафов, а также возможность административного приостановления деятельности недобросовестных подрядчиков.
Согласно проекту, штрафы за нарушения при капитальном ремонте для должностных лиц составят от 150 до 300 тысяч рублей, для ИП - от 150 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности до 80 суток, а для юрлиц — от 300 до 800 тысяч рублей или также приостановление деятельности до 80 суток.
За повторные нарушения штрафы предлагается увеличить до 250–300 тысяч рублей для должностных лиц, до 1-2 миллионов рублей для ИП и до 2–3 миллионов рублей для юридических лиц, с возможностью приостановления деятельности до 90 суток.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Госдуме предложат изменить порядок работы с долгами за капремонт
10 октября, 01:21
Как отмечается в пояснительной записке, действующие штрафы (100–600 тысяч рублей для юрлиц) не обеспечивают достаточного превентивного эффекта и не стимулируют подрядчиков соблюдать требования техрегламентов, проектной документации и стандартов при ремонте домов. По словам авторов проекта, органы жилищного надзора сталкиваются с трудностями при пресечении нарушений, а собственники жилья фактически остаются без действенных механизмов защиты.
"Люди вправе рассчитывать на качественный капитальный ремонт, а недобросовестные подрядчики должны нести реальную, ощутимую ответственность. Сегодняшние штрафы уже давно не соотносятся с масштабами нарушений и ущербом для граждан. Предлагаемые меры сделают систему капремонта более защищённой и справедливой", - сказал автор проекта Дмитрий Гусев РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Госдуме подготовили проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж
8 августа, 02:55
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
