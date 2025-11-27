Штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте могут увеличить

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для подрядных организаций за нарушения требований при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД).

Законопроект о внесении таких изменений в КоАП РФ будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект федерального закона разработан с целью усиления административной ответственности подрядных организаций за совершение нарушений требований технических регламентов, проектной документации, стандартов и требований к применению строительных материалов при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 9.4 КоАП РФ, выделив в отдельные части ответственность именно за нарушения, допущенные в ходе капитального ремонта МКД. Предусматривается существенное увеличение штрафов, а также возможность административного приостановления деятельности недобросовестных подрядчиков.

Согласно проекту, штрафы за нарушения при капитальном ремонте для должностных лиц составят от 150 до 300 тысяч рублей, для ИП - от 150 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности до 80 суток, а для юрлиц — от 300 до 800 тысяч рублей или также приостановление деятельности до 80 суток.

За повторные нарушения штрафы предлагается увеличить до 250–300 тысяч рублей для должностных лиц, до 1-2 миллионов рублей для ИП и до 2–3 миллионов рублей для юридических лиц, с возможностью приостановления деятельности до 90 суток.

Как отмечается в пояснительной записке, действующие штрафы (100–600 тысяч рублей для юрлиц) не обеспечивают достаточного превентивного эффекта и не стимулируют подрядчиков соблюдать требования техрегламентов, проектной документации и стандартов при ремонте домов. По словам авторов проекта, органы жилищного надзора сталкиваются с трудностями при пресечении нарушений, а собственники жилья фактически остаются без действенных механизмов защиты.