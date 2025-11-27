Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 83 человек

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 83, пишет South China Morning Post.
«
"Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 83 человек", — говорится в публикации.
Пострадали 76 человек, в том числе 11 пожарных.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался накануне днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Как сообщили в российском генконсульстве в Гонконге, информация о россиянах среди погибших или пострадавших не поступала.
Пожарные на месте возгорания в Гонконге
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Пожарные на месте возгорания в Гонконге
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
