Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 75

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 75, пишет Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 75, пишет South China Morning Post

« "Погибли 75 человек, включая пожарного", — говорится в публикации.

Пострадали 76 человек, в том числе 11 пожарных.

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался накануне днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.

Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным и проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.

Как сообщили в российском генконсульстве в Гонконге, информация о россиянах среди погибших или пострадавших не поступала.