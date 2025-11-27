Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 75
17:57 27.11.2025 (обновлено: 19:31 27.11.2025)
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 75
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 75 - РИА Новости, 27.11.2025
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 75
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 75, пишет South China Morning Post. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
гонконг
гонконг
2025
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936269_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_728cd5fe494da81c1df96cb06ad9e630.jpg
в мире, гонконг
В мире, Гонконг
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 75

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 75

© AP Photo / Chan Long HeiЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 75, пишет South China Morning Post.
«
"Погибли 75 человек, включая пожарного", — говорится в публикации.
Пострадали 76 человек, в том числе 11 пожарных.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался накануне днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным и проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Как сообщили в российском генконсульстве в Гонконге, информация о россиянах среди погибших или пострадавших не поступала.
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные на месте возгорания в Гонконге

Пожар в Гонконге

Пожарные на месте возгорания в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
1 из 5
© AP Photo / Chan Long Hei

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

Пожар, вспыхнувший в жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 5
© AP Photo / Chan Long Hei

Пожарные на месте возгорания в Гонконге

Пожар в Гонконге

Пожарные на месте возгорания в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 5
© AP Photo / Chan Long Hei

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

Пожар, вспыхнувший в жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

© AP Photo / Chan Long Hei
4 из 5
© AP Photo / Chan Long Hei

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

Тушение пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

© AP Photo / Chan Long Hei
5 из 5

Пожарные на месте возгорания в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
1 из 5

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

© AP Photo / Chan Long Hei
2 из 5

Пожарные на месте возгорания в Гонконге

© AP Photo / Chan Long Hei
3 из 5

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

© AP Photo / Chan Long Hei
4 из 5

Гонконг. Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court

© AP Photo / Chan Long Hei
5 из 5
 
