Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 65, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 27.11.2025 (обновлено: 16:31 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/gonkong-2058062466.html
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 65, пишут СМИ
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 65, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 65, пишут СМИ
Число жертв пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге увеличилось до 65, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:40:00+03:00
2025-11-27T16:31:00+03:00
в мире
гонконг
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_ddfd4c214b1d9d95249e09ae1fb3e09f.jpg
https://ria.ru/20251127/gonkong-2058024213.html
гонконг
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057936408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_866acc62cb4b7cb1c759f5f7ca96fa80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, россия, китай
В мире, Гонконг, Россия, Китай
Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 65, пишут СМИ

SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 65

© AP Photo / Chan Long HeiЛиквидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге увеличилось до 65, пишет газета South China Morning Post.
"Число погибших возросло с 55 до 65, число раненых возросло до 70", — говорится в публикации.
Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался накануне днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространялся и в результате охватил все восемь зданий комплекса. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.
Местные власти считают необычным такое быстрое распространение огня и намерены провести уголовное расследование для выяснения причин трагедии. Пока что по подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.
Как сообщили в российском генконсульстве в Гонконге, информации о россиянах среди погибших или пострадавших не поступало.
Гонконг в дыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге
Вчера, 13:51
 
В миреГонконгРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала