Число погибших при пожаре в ЖК в Гонконге выросло до 65, пишут СМИ

ПЕКИН, 27 ноя — РИА Новости. Число жертв пожара в жилом комплексе в специальном административном районе КНР Гонконге увеличилось до 65, пишет газета South China Morning Post

"Число погибших возросло с 55 до 65, число раненых возросло до 70", — говорится в публикации.

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался накануне днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространялся и в результате охватил все восемь зданий комплекса. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.

Местные власти считают необычным такое быстрое распространение огня и намерены провести уголовное расследование для выяснения причин трагедии. Пока что по подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.