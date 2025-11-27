Рейтинг@Mail.ru
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
13:51 27.11.2025
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге - РИА Новости, 27.11.2025
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге
Более 60 человек все еще остаются заблокированными в высотных зданиях жилого комплекса в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге, сообщает газета РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:51:00+03:00
2025-11-27T13:51:00+03:00
в мире
гонконг
китай
россия
2025
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
в мире, гонконг, китай
В мире, Гонконг, Китай, Россия
Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге

В Гонконге более 60 человек остаются заблокированными в горевшем жилом комплексе

ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Более 60 человек все еще остаются заблокированными в высотных зданиях жилого комплекса в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.
В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 55 человек.
"62 человека остаются заблокированными в семи зданиях", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что, по последним данным, 76 человек находятся в больницах, из них 15 человек в критическом состоянии. Спасательные работы продолжаются.
Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что центральные власти КНР направили в САР специальную рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.
Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Cour задержаны три человека.
Ранее пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская заявила РИА Новости, что сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге не поступало.
