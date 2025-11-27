Более 60 человек остаются заблокированными в высотках в Гонконге

Более 60 человек все еще остаются заблокированными в высотных зданиях жилого комплекса в специальном административном районе (САР) КНР Гонконге, сообщает газета South China Morning Post

В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 55 человек.

"62 человека остаются заблокированными в семи зданиях", - говорится в сообщении.

Газета отмечает, что, по последним данным, 76 человек находятся в больницах, из них 15 человек в критическом состоянии. Спасательные работы продолжаются.

Центральное телевидение Китая ранее сообщило, что центральные власти КНР направили в САР специальную рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия.

По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился еще на три здания.

Власти Гонконга ранее сообщили, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причин трагедии. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Cour задержаны три человека.