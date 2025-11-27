https://ria.ru/20251127/gonkong-2057895496.html
Сообщений о россиянах среди погибших при пожаре в Гонконге не поступало
Сообщений о россиянах среди погибших при пожаре в Гонконге не поступало - РИА Новости, 27.11.2025
Сообщений о россиянах среди погибших при пожаре в Гонконге не поступало
Сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге не поступало, сообщила РИА Новости в четверг... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T06:29:00+03:00
2025-11-27T06:29:00+03:00
2025-11-27T11:13:00+03:00
происшествия
гонконг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057925427_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_677081f9fe7caa45a6ce91008c22e744.jpg
https://ria.ru/20251127/gonkong-2057872930.html
гонконг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057925427_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb977a69a3c3566033250fb041c14c37.jpg
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
Гонконг в дыму: 44 погибших при пожаре в небоскребах
2025-11-27T06:29
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гонконг, россия
Происшествия, Гонконг, Россия
Сообщений о россиянах среди погибших при пожаре в Гонконге не поступало
Генконсульство: сообщений о пострадавших при пожаре в Гонконге россиянах не было
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге не поступало, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская.
"Сообщений о гражданах РФ
среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе в генеральное консульство не поступало", - сообщила Богучарская.
Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге
пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 44 человека, еще 279 человек числятся пропавшими без вести, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии.
Власти Гонконга сообщают, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причины смертельного пожара. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Cour задержаны три человека. Глава администрации города Джон Ли (Ли Цзячао) назвал пожар крупной катастрофой.
По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Позже все здания были охвачены пламенем. Уровень сложности пожара был поднят со второго до пятого (высший по уровню опасности и сложности в Гонконге).