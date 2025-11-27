Сообщений о россиянах среди погибших при пожаре в Гонконге не поступало

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Сообщений о гражданах РФ среди погибших или пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Cour в Гонконге не поступало, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская.

Власти Гонконга сообщают, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причины смертельного пожара. К настоящему моменту по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Cour задержаны три человека. Глава администрации города Джон Ли (Ли Цзячао) назвал пожар крупной катастрофой.

По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. Пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Позже все здания были охвачены пламенем. Уровень сложности пожара был поднят со второго до пятого (высший по уровню опасности и сложности в Гонконге).