Рейтинг@Mail.ru
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/gonkong-2057872930.html
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК - РИА Новости, 27.11.2025
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК
Полиция Гонконга арестовали трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Court, офицеры проведут брифинг... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T02:23:00+03:00
2025-11-27T02:23:00+03:00
в мире
гонконг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057807140_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_53d2bbae6b547e951178589222ebc5da.jpg
https://ria.ru/20251127/gonkong-2057868460.html
https://ria.ru/20251125/pozhar-2057300120.html
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057807140_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0c9dc8509d8846dbb260dc347c97b538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг
В мире, Гонконг
Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК

В Гонконге трех человек обвинили в непредумышленном убийстве из-за пожара в ЖК

© AP Photo / Chan Long HeiПожар в Гонконге
Пожар в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожар в Гонконге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга арестовали трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Court, офицеры проведут брифинг по деталям дела, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 44 человека, еще 279 человек числятся пропавшими без вести, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии.
Пожар в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 44
01:27
"Полиция арестовала трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром", - сообщает газета.
Детали дела будут обнародованы на брифинге, который офицеры полиции проведут рано утром в четверг.
Власти Гонконга сообщают, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причины смертельного пожара. Глава администрации города Джон Ли (Ли Цзячао) назвал пожар крупной катастрофой.
Пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. По данным газеты, исполнительный директор Ассоциации по правам жертв промышленных аварий (ARIAV) Фэй Сиу Синь-мань призвала администрацию Гонконга провести тщательное расследование причины возгорания, отметив, что в 2025 году было несколько случаев пожаров, связанных с бамбуковыми строительными лесами.
В округе открыты места для временного размещения жителей комплекса. По последним данным, там сейчас располагаются более 900 человек. Красный крест Гонконга открыл горячую линию службы поддержки, более 20 специалистов оказывают психологическую поддержку пострадавшим.
По данным SCMP, пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Позже все здания были охвачены пламенем. Уровень сложности пожара был поднят со второго до пятого (высший по уровню опасности и сложности в Гонконге). Это сильнейший пожар в Гонконге за последние 17 лет.
В понедельник обсерватория Гонконга сообщала о высоком риске возникновения пожаров.
Японские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Японии неделю не могут потушить крупный пожар
25 ноября, 04:59
 
В миреГонконг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала