Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция Гонконга арестовали трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Court, офицеры проведут брифинг по деталям дела, сообщает гонконгская газета Полиция Гонконга арестовали трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе Wang Fuk Court, офицеры проведут брифинг по деталям дела, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

В среду в Гонконге пожар охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court, в результате погибли 44 человека, еще 279 человек числятся пропавшими без вести, 29 человек были госпитализированы, в том числе семь в критическом состоянии.

"Полиция арестовала трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром", - сообщает газета.

Детали дела будут обнародованы на брифинге, который офицеры полиции проведут рано утром в четверг.

Власти Гонконга сообщают, что такое быстрое распространение огня было необычным, и заявили, что проведут уголовное расследование для выяснения причины смертельного пожара. Глава администрации города Джон Ли (Ли Цзячао) назвал пожар крупной катастрофой.

Пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были сооружены вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. По данным газеты, исполнительный директор Ассоциации по правам жертв промышленных аварий (ARIAV) Фэй Сиу Синь-мань призвала администрацию Гонконга провести тщательное расследование причины возгорания, отметив, что в 2025 году было несколько случаев пожаров, связанных с бамбуковыми строительными лесами.

В округе открыты места для временного размещения жителей комплекса. По последним данным, там сейчас располагаются более 900 человек. Красный крест Гонконга открыл горячую линию службы поддержки, более 20 специалистов оказывают психологическую поддержку пострадавшим.

По данным SCMP, пожар в первом здании жилого комплекса начался в 14.52 (09.52 мск), позже огонь распространился еще на два здания. В 18.47 (13.47 мск) поступила информация, что пожар вспыхнул в четвертом здании. Позже все здания были охвачены пламенем. Уровень сложности пожара был поднят со второго до пятого (высший по уровню опасности и сложности в Гонконге). Это сильнейший пожар в Гонконге за последние 17 лет.