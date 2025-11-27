Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге достигло 44

https://ria.ru/20251127/gonkong-2057868460.html
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 44, пишет газета South China Morning Post
.
«
"Погибли 44 человека", — говорится в публикации.
По данным издания, еще 279 человек числятся пропавшими без вести.
Инцидент произошел в среду. Огонь охватил все восемь зданий жилого комплекса Wang Fuk Court.