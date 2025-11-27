Рейтинг@Mail.ru
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ
17:50 27.11.2025
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ
Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона решил изменить имя и называться просто Адольф Уунона, сообщило издание Namibian. РИА Новости, 27.11.2025
Новости
в мире, адольф гитлер
В мире, Адольф Гитлер
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ

Namibian: намибийский политик Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя

Адольф Гитлер Уунона
Адольф Гитлер Уунона - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Ompundja Constituency Councilor
Адольф Гитлер Уунона. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА новости. Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона решил изменить имя и называться просто Адольф Уунона, сообщило издание Namibian.
"Адольф Гитлер Уунона, член совета избирательного округа Омпунджа в регионе Ошана, убрал имя "Гитлер" из своего удостоверения личности. Он говорит, что больше не хочет, чтобы к нему обращались по имени, данному ему при рождении", - пишет издание.
В интервью газете Namibian в среду Уунона заявил, что предпочитает, чтобы его называли "Адольф Уунона", и что его прежнее имя не отражает его характер и амбиции.
"Меня зовут не Адольф Гитлер. Я Адольф Уунона. В прошлом я слышал, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с человеком, которого я даже не знаю", — подчеркнул политик.
Уунона ранее заявлял, что его родители не были посвящены в исторический контекст, когда называли ребенка.
Доброволец из Британии сравнил Зеленского с Гитлером
8 октября, 04:01
Доброволец из Британии сравнил Зеленского с Гитлером
8 октября, 04:01
 
В миреАдольф Гитлер
 
 
