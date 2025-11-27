https://ria.ru/20251127/gitler-2058132068.html
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ
Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона решил изменить имя и называться просто Адольф Уунона, сообщило издание Namibian. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:50:00+03:00
2025-11-27T17:50:00+03:00
2025-11-27T18:04:00+03:00
в мире
адольф гитлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058142571_0:0:968:544_1920x0_80_0_0_c3741b0140aa9727154f1d6df735bf7c.jpg
https://ria.ru/20251008/britanija-2046970213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058142571_83:0:808:544_1920x0_80_0_0_09eeb521d0ee59f59155c52f01d7dc86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, адольф гитлер
Намибийский Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя, пишут СМИ
Namibian: намибийский политик Адольф Гитлер Уунона решил сменить имя
МОСКВА, 27 ноя - РИА новости.
Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона решил изменить имя и называться просто Адольф Уунона, сообщило издание Namibian.
"Адольф Гитлер Уунона, член совета избирательного округа Омпунджа в регионе Ошана, убрал имя "Гитлер
" из своего удостоверения личности. Он говорит, что больше не хочет, чтобы к нему обращались по имени, данному ему при рождении", - пишет издание.
В интервью газете Namibian в среду Уунона заявил, что предпочитает, чтобы его называли "Адольф Уунона", и что его прежнее имя не отражает его характер и амбиции.
"Меня зовут не Адольф Гитлер. Я Адольф Уунона. В прошлом я слышал, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с человеком, которого я даже не знаю", — подчеркнул политик.
Уунона ранее заявлял, что его родители не были посвящены в исторический контекст, когда называли ребенка.