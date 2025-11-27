МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бундесвер разрабатывает на случай войны с Россией план, который включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, утверждает The Wall Street Journal.
"Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать. <...> План подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО будут переброшены на восток, к линии фронта. На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути", — говорится в статье.
План носит название OPLAN DEU, уточняет газета. Согласно этому сценарию, сама Германия должна стать только плацдармом для переброски сил, а линия фронта по ее территории проходить не будет.
Как отмечает WSJ, ключевыми проблемами Германии остаются бюрократия, ориентированная на мирное время в контексте призыва военнослужащих и защиты данных, неподготовленность инфраструктуры к конфликту и необходимость учета новых угроз, в частности массового применения беспилотников.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.