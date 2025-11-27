Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство направило запрос в Турцию из-за пропажи россиянки с ребенком - РИА Новости, 27.11.2025
14:34 27.11.2025
Генконсульство направило запрос в Турцию из-за пропажи россиянки с ребенком
Генконсульство направило запрос в Турцию из-за пропажи россиянки с ребенком
в мире
россия
стамбул
москва
россия
стамбул
москва
в мире, россия, стамбул, москва
В мире, Россия, Стамбул, Москва
Генконсульство направило запрос в Турцию из-за пропажи россиянки с ребенком

Генконсульство РФ направило запрос о пропавшей в Стамбуле россиянки с сыном

© Фото : Генконсульство России в СтамбулеЗдание генерального консульства РФ в Стамбуле
Здание генерального консульства РФ в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Генконсульство России в Стамбуле
Здание генерального консульства РФ в Стамбуле . Архивное фото
СТАМБУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле направило запрос в турецкие компетентные органы в связи с пропажей в мегаполисе россиянки и ее сына, сообщили РИА Новости дипломаты.
"По обращении матери пропавшей гражданки генконсульством был незамедлительно направлен запрос в турецкие компетентные органы. Ответ на запрос пока не поступил", - сообщили дипломаты.
В генконсульстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.
Ранее волонтеры сообщили в соцсетях, что 32-летняя гражданка РФ Дарья Лучкина с 10-летним сыном Максимом вылетели 17 октября из Москвы, в аэропорту Стамбула они сели в частную машину и уехали в неизвестном направлении.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
