Генконсульство направило запрос в Турцию из-за пропажи россиянки с ребенком

СТАМБУЛ, 27 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле направило запрос в турецкие компетентные органы в связи с пропажей в мегаполисе россиянки и ее сына, сообщили РИА Новости дипломаты.

"По обращении матери пропавшей гражданки генконсульством был незамедлительно направлен запрос в турецкие компетентные органы. Ответ на запрос пока не поступил", - сообщили дипломаты.

В генконсульстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.