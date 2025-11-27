Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцами в пенсии - РИА Новости, 27.11.2025
19:49 27.11.2025
В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцами в пенсии
В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцами в пенсии
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об учете времени службы добровольцами в пенсии

В ГД внесли проект об учете времени службы добровольцами в пенсии за выслугу лет

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об учете времени службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, документ доступен в думской электронной базе.
"В рамках дальнейшего совершенствования мер социальной поддержки участников специальной военной операции предлагается засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с Федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий в соответствии с Законом № 4468-1", - сказано в документе.
Как отметил ранее председатель правительства России Михаил Мишустин, период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости, теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Время службы добровольцем на СВО отразится на пенсии, заявил Мишустин
Вчера, 15:47
 
