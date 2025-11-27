ЕП призвал дать Киеву гарантии, аналогичные с пятой статьей НАТО

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Европарламент призывает предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статьей 5 НАТО, говорится в проекте резолюции по Украине, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Голосование по этому проекту пройдет в четверг около 12.00 по местному времени (около 14.00 мск).

"(ЕП – ред.) утверждает, что такое соглашение должно предоставить Украине надёжные гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора, и статьей 42 пунктом 7 Договора о Евросоюзе, исключая повторение Будапештского меморандума 1994 года, и подтверждает, что Украина имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо российского вето", - сказано в документе.

Пятая статья устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте признал в среду, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.

В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".