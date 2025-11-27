Рейтинг@Mail.ru
ЕП призвал дать Киеву гарантии, аналогичные с пятой статьей НАТО
11:49 27.11.2025 (обновлено: 12:43 27.11.2025)
ЕП призвал дать Киеву гарантии, аналогичные с пятой статьей НАТО
ЕП призвал дать Киеву гарантии, аналогичные с пятой статьей НАТО
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Европарламент призывает предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статьей 5 НАТО, говорится в проекте резолюции по Украине, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Голосование по этому проекту пройдет в четверг около 12.00 по местному времени (около 14.00 мск).
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Обвинят Москву". В США раскрыли план ЕС по срыву мира на Украине
Вчера, 09:37
"(ЕП – ред.) утверждает, что такое соглашение должно предоставить Украине надёжные гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора, и статьей 42 пунктом 7 Договора о Евросоюзе, исключая повторение Будапештского меморандума 1994 года, и подтверждает, что Украина имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо российского вето", - сказано в документе.
Пятая статья устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте признал в среду, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияМарк РюттеСергей ЛавровНАТОКиевМирный план США по Украине
 
 
