Россия не просилась в G7, ее туда пригласили, сообщил Путин - РИА Новости, 27.11.2025
16:52 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/g7-2058097273.html
Россия не просилась в G7, ее туда пригласили, сообщил Путин
россия, g7, владимир путин, киргизия, в мире
Россия, G7, Владимир Путин, Киргизия, В мире
Россия не просилась в G7, ее туда пригласили, сообщил Путин

Путин: Россия не просилась в G7, ее туда пригласили

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия не просилась в G7, ее туда пригласили, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Значит, что касается G7 или G8, мы туда не просились. Нас туда когда-то пригласили, и мы там работали", - сказал Путин журналистам по итогам своего визита в Киргизию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин сообщил о потерях Украины на фронте в октябре
Вчера, 16:44
 
РоссияG7Владимир ПутинКиргизияВ мире
 
 
