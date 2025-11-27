Более 40 объектов недвижимости изъяли у у экс-замглавы Ростехнадзора

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 40 объектов недвижимости премиального сегмента, дорогие авто, а также ценные бумаги на 1,6 миллиарда рублей изъяты у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Фролов с 2012 по 2023 годы на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на родственников и близких более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей более чем на 500 миллионов рублей. Как отметили в ГП, таким образом "он хотел уклониться от обязанности декларировать свое имущество и скрыть свое имущественное положение".
В ведомстве рассказали, что, к примеру, на мать экс-замглавы Ростехнадзора зарегистрировал земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке "Лазурный берег" на берегу Пестовского водохранилища в Московской области, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. Кроме того, он приобрел более 40 наименований ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов – облигации The Arab Republic of Egypt, Petroleos Mexicanos, акции Okta A. на сумму не менее 800 миллионов рублей.
"Сегодня решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и других лиц удовлетворены в полном объеме... Общая сумма иска превышает 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
