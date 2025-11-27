Рейтинг@Mail.ru
Более 40 объектов недвижимости изъяли у у экс-замглавы Ростехнадзора - РИА Новости, 27.11.2025
20:54 27.11.2025
Более 40 объектов недвижимости изъяли у у экс-замглавы Ростехнадзора
Более 40 объектов недвижимости изъяли у у экс-замглавы Ростехнадзора
Более 40 объектов недвижимости премиального сегмента, дорогие авто, а также ценные бумаги на 1,6 миллиарда рублей изъяты у бывшего замруководителя Ростехнадзора РИА Новости, 27.11.2025
россия, московская область (подмосковье), москва, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Более 40 объектов недвижимости изъяли у у экс-замглавы Ростехнадзора

У экс-замглавы Ростехнадзора Фролова изъяли более 40 объектов недвижимости

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 40 объектов недвижимости премиального сегмента, дорогие авто, а также ценные бумаги на 1,6 миллиарда рублей изъяты у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Фролов с 2012 по 2023 годы на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на родственников и близких более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей более чем на 500 миллионов рублей. Как отметили в ГП, таким образом "он хотел уклониться от обязанности декларировать свое имущество и скрыть свое имущественное положение".
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин
26 ноября, 13:15
В ведомстве рассказали, что, к примеру, на мать экс-замглавы Ростехнадзора зарегистрировал земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке "Лазурный берег" на берегу Пестовского водохранилища в Московской области, стоимость которого превышает 100 миллионов рублей. Кроме того, он приобрел более 40 наименований ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов – облигации The Arab Republic of Egypt, Petroleos Mexicanos, акции Okta A. на сумму не менее 800 миллионов рублей.
"Сегодня решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и других лиц удовлетворены в полном объеме... Общая сумма иска превышает 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Кубани суд подтвердил изъятие имущества экс-депутата ГД Напсо
25 ноября, 17:50
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
