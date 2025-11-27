Более 40 объектов недвижимости изъяли у у экс-замглавы Ростехнадзора

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Фролов с 2012 по 2023 годы на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на родственников и близких более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей более чем на 500 миллионов рублей. Как отметили в ГП, таким образом "он хотел уклониться от обязанности декларировать свое имущество и скрыть свое имущественное положение".