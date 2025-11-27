Рейтинг@Mail.ru
Новые светодиодные фонари установили в Химках - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/fonari-2058006548.html
Новые светодиодные фонари установили в Химках
Новые светодиодные фонари установили в Химках - РИА Новости, 27.11.2025
Новые светодиодные фонари установили в Химках
Светодиодные фонари установили в подмосковных Химках вблизи научно-производственного объединения "Энергомаш", они будут освещать путь от поликлиники №6 в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T13:14:00+03:00
2025-11-27T13:14:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
андрей иванов
энергомаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058005395_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_c2a382b925a8434a15b7076a6a156d73.jpg
https://ria.ru/20251127/khimki-2058001191.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058005395_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a26a1c5b72e54f22d10c16cf84885a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), андрей иванов, энергомаш
Химки (городской округ в Московской области), Андрей Иванов, Энергомаш
Новые светодиодные фонари установили в Химках

В Химках у НПО "Энергомаш" установили новые светодиодные фонари

© Фото : администрация городского округа ХимкиНовые светодиодные фонари установили в Химках
Новые светодиодные фонари установили в Химках - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Новые светодиодные фонари установили в Химках
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Светодиодные фонари установили в подмосковных Химках вблизи научно-производственного объединения "Энергомаш", они будут освещать путь от поликлиники №6 в сторону улиц Бурденко и Академика Глушко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"По просьбам жителей установили дополнительное освещение. Жители хотели, чтобы была освещена дорога по направлению к предприятию "Энергомаш" и в сторону домов по улицам Бурденко и Академика Глушко. На участке специалисты установили торшерные опоры и светодиодные фонари", — рассказал сотрудник МБУ "ОГХ" Андрей Иванов, его слова приводит пресс-служба.
Модернизация освещения направлена на повышение безопасности пешеходов в вечернее и ночное время, особенно в зимний период. Новые световые конструкции позволят жителям безопасно добираться до социально значимых объектов и остановок общественного транспорта.
Новое освещение подключено к специальной системе, которая в реальном времени отслеживает работоспособность каждой опоры. Светодиодные фонари потребляют меньше энергии, служат дольше традиционных ламп и дают ровный комфортный для глаз свет, заключили в пресс-службе.
В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году
Вчера, 13:04
 
Химки (городской округ в Московской области)Андрей ИвановЭнергомаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала