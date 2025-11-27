Новые светодиодные фонари установили в Химках

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Светодиодные фонари установили в подмосковных Химках вблизи научно-производственного объединения "Энергомаш", они будут освещать путь от поликлиники №6 в сторону улиц Бурденко и Академика Глушко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

"По просьбам жителей установили дополнительное освещение. Жители хотели, чтобы была освещена дорога по направлению к предприятию "Энергомаш" и в сторону домов по улицам Бурденко и Академика Глушко. На участке специалисты установили торшерные опоры и светодиодные фонари", — рассказал сотрудник МБУ "ОГХ" Андрей Иванов, его слова приводит пресс-служба.

Модернизация освещения направлена на повышение безопасности пешеходов в вечернее и ночное время, особенно в зимний период. Новые световые конструкции позволят жителям безопасно добираться до социально значимых объектов и остановок общественного транспорта.