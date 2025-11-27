https://ria.ru/20251127/fonari-2058006548.html
Новые светодиодные фонари установили в Химках
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Светодиодные фонари установили в подмосковных Химках вблизи научно-производственного объединения "Энергомаш", они будут освещать путь от поликлиники №6 в сторону улиц Бурденко и Академика Глушко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"По просьбам жителей установили дополнительное освещение. Жители хотели, чтобы была освещена дорога по направлению к предприятию "Энергомаш" и в сторону домов по улицам Бурденко и Академика Глушко. На участке специалисты установили торшерные опоры и светодиодные фонари", — рассказал сотрудник МБУ "ОГХ" Андрей Иванов, его слова приводит пресс-служба.
Модернизация освещения направлена на повышение безопасности пешеходов в вечернее и ночное время, особенно в зимний период. Новые световые конструкции позволят жителям безопасно добираться до социально значимых объектов и остановок общественного транспорта.
Новое освещение подключено к специальной системе, которая в реальном времени отслеживает работоспособность каждой опоры. Светодиодные фонари потребляют меньше энергии, служат дольше традиционных ламп и дают ровный комфортный для глаз свет, заключили в пресс-службе.