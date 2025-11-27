Рейтинг@Mail.ru
Около тысячи фонарей установили в ЮВАО в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:58 27.11.2025
Около тысячи фонарей установили в ЮВАО в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Волгоградского проспекта и Марксистской улицы на юго-востоке столицы, было...
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Около тысячи фонарей установили в ЮВАО в Москве

На Волгоградском проспекте и Марксистской улице установили около тысячи фонарей

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по благоустройству Волгоградского проспекта и Марксистской улицы на юго-востоке столицы, было установлено около 1 тысячи фонарей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность важных городских объектов, распложенных в районе магистрали, обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Чтобы минимизировать неудобства от проводимых работ и не перекрывать полностью движение, мероприятия проводили поэтапно", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"В рамках проекта расширили, где это было необходимо, тротуары и заменили около 105,2 тысячи квадратных метров их покрытия, обновили 502 тысячи "квадратов" асфальта на проезжей части. Модернизировали систему освещения - установили почти 1 тысячу новых энергосберегающих фонарей и заменили порядка 1 тысячи газоразрядных светильников на светодиодные. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастили контрастным освещением", - добавил Бирюков.
По его словам, для повышения безопасности движения на Волгоградском проспекте заменили трансбарьерное ограждение на новый эллипсоидный бетонный разделитель. Такая форма обладает повышенной прочностью и устойчивостью к деформациям при столкновениях.
"Вместо старых остановок городского транспорта смонтировали 28 современных павильонов. Возле предприятий, расположенных вдоль магистрали, установили декоративный забор с изображением достопримечательностей столицы", - уточнил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех проектов благоустройства. Вдоль магистрали высаживают деревья-крупномеры, всего их будет свыше 1,4 тысячи, и обустраивают декоративные зелёные островки с хвойными композициями.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
