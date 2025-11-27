Рейтинг@Mail.ru
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы - РИА Новости, 27.11.2025
15:14 27.11.2025
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы
Сейчас в ФМБА завершаются доклинические исследования вакцин против глиобластомы и меланомы, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы

СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Сейчас в ФМБА завершаются доклинические исследования вакцин против глиобластомы и меланомы, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
"Значит, у нас готовы две вакцины, пептидная и м-РНК по колоректальному раку, и сейчас в завершении уже идут исследования не только меланома кожи, но и увеальная меланома - одна из самых тяжелых оболочек глаза, абсолютно летальная и очень быстро летальная, злокачественная, и глиобластома", - сказала Скворцова в ходе лекции Конгресса молодых ученых.
Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых.
ГД одобрила проект о полномочиях ФМБА утверждать указания для спортсменов
19 ноября, 16:29
 
Здоровье - ОбществоРоссияВероника СкворцоваВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
