https://ria.ru/20251127/fmba-2058055267.html
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы - РИА Новости, 27.11.2025
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы
Сейчас в ФМБА завершаются доклинические исследования вакцин против глиобластомы и меланомы, сообщила глава агентства Вероника Скворцова. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:14:00+03:00
2025-11-27T15:14:00+03:00
2025-11-27T15:14:00+03:00
здоровье - общество
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991410924_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_922ac27c5e454e36e6663a4d23bc6f1f.jpg
/20251119/gd-2056057871.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991410924_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_e24e0c6038d27c7f9880fde29cc54ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Здоровье - Общество, Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы
Скворцова: ФМБА завершает исследования вакцин против глиобластомы и меланомы