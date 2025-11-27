Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России

БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, которая выйдет из конфликта с Украиной "абсолютным победителем", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его мнению, Россия выйдет из конфликта "абсолютным победителем". Фицо также выразил надежду, что Украина будет участвовать в переговорах о мире, а Европейский союз не будет им мешать.