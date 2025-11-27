Рейтинг@Mail.ru
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России - РИА Новости, 27.11.2025
19:51 27.11.2025
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России
Никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, которая выйдет из конфликта с Украиной "абсолютным... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:51:00+03:00
2025-11-27T19:51:00+03:00
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России

Фицо: никто не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут под контролем РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Никто уже не сомневается в том, что Крым, Донбасс и ряд других областей останутся под контролем России, которая выйдет из конфликта с Украиной "абсолютным победителем", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Когда мы сказали, что этот спор нельзя будет уладить без какого-то территориального урегулирования, все охали. Сегодня кто-то сомневается в том, что Крым навсегда останется под российским контролем? Никто. Сегодня кто-то сомневается в том, что Луганск будет под контролем России? Никто. В конце концов сегодня никто не сомневается и в том, что уже и оставшаяся часть Донецка, это около 20% территории, которая еще под контролем украинцев, по всей вероятности, перейдет под контроль России, не говоря уже о Херсоне, Запорожье и других областях", - сказал Фицо, отвечая на вопросы депутатов, трансляция заседания велась на сайте словацкого парламента в четверг.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фицо заявил, что ЕС уже не хочет покрывать военные расходы Украины
Вчера, 18:56
Фицо также напомнил, что он с самого начала конфликта говорил, что Украина не будет членом НАТО и выиграть конфликт в военном путем у нее не получится. Словацкий премьер напомнил, что тогда многие с ним были не согласны, но со временем его мнение подтвердилось.
"Я горд, что с самого начала конфликта мы были правы", - заключил премьер Словакии.
По его мнению, Россия выйдет из конфликта "абсолютным победителем". Фицо также выразил надежду, что Украина будет участвовать в переговорах о мире, а Европейский союз не будет им мешать.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Фицо заявил, что подписание плана США по Украине сделает Россию победителем
21 ноября, 21:17
 
