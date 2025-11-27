Фицо заявил, что ЕС уже не хочет покрывать военные расходы Украины

БРАТИСЛАВА, 27 ноя - РИА Новости. Украина проигрывает, а Евросоюз уже не хочет покрывать ее военные расходы из своих средств, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

"Украина проигрывает войну, и у нее нет денег. Значительная часть государств-членов ( ЕС -ред.) убеждены, что финансовые средства следует и дальше направлять на Украину , несмотря на то, какие коррупционные скандалы были за последнее время (на Украине - ред.) и какой большой уровень недоверия", -сказал Фицо , отвечая на вопросы депутатов, трансляция заседания велась на сайте словацкого парламента в четверг.

По его словам, некоторые европейские страны уже сомневаются в способности украинских органов транспарентно обращаться с направляемыми Киеву деньгами.

Фицо отметил, что в 2026-2027 годах Украине потребуется огромное количество денег, но государства-члены Евросоюза уже не хотят финансировать потребности Киева за счет своих средств, поэтому и возникла идея использовать на эти цели замороженные средства РФ

"Если бы мы так сделали, то были бы возможны огромные судебные споры и арбитражи. Здесь и огромная проблема, связанная с ответными действиями России", - сказал Фицо.

Он добавил, что запросит у парламента мандат, который бы дал правительству Словакии возможность быть гибким при принятии решения по этому вопросу на уровне Европейского союза на саммите в декабре.

"Думаю, что сегодня один из ключевых компонентов мирного соглашения, о котором ведутся переговоры, использовать замороженные активы России не на военные нужды Украины, а на ее восстановление на основе договоренностей всех заинтересованных стран - США , РФ и Украины. Это совсем другой механизм, поддержку которого я могу представить", - сказал Фицо.

В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.