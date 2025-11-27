Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения - РИА Новости, 27.11.2025
02:29 27.11.2025
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения - РИА Новости, 27.11.2025
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения
Учения с участием 6,5 тысяч военнослужащих и 900 единиц техники начинаются в Финляндии в четверг, в том числе в области, граничащей с Россией. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T02:29:00+03:00
2025-11-27T02:29:00+03:00
В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения

В Финляндии начались учения с участием 6,5 тысяч военнослужащих

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Учения с участием 6,5 тысяч военнослужащих и 900 единиц техники начинаются в Финляндии в четверг, в том числе в области, граничащей с Россией.
Как сообщали сухопутные силы страны, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря. В них примут участие 6,5 тысяч человек, в частности, военнослужащие гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и пограничной охраны. В учениях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.
Маневры запланированы в областях Уусимаа, Пяйят-Хяме и граничащей с Россией области Кюменлааксо.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреРоссияФинляндияУусимааПавел КузнецовВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТО
 
 
