В Финляндии недалеко от границы с Россией начались военные учения

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Учения с участием 6,5 тысяч военнослужащих и 900 единиц техники начинаются в Финляндии в четверг, в том числе в области, граничащей с Россией.

Как сообщали сухопутные силы страны, учения под названием Lively Sentry 25 пройдут с 27 ноября по 4 декабря. В них примут участие 6,5 тысяч человек, в частности, военнослужащие гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и пограничной охраны. В учениях также будут задействовано более 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты MD500, истребители и беспилотники.