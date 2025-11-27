Экс-премьер Молдавии обвинил силовые ведомства в бездействии

КИШИНЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил силовые ведомства республики в бездействии в деле о контрабанде оружия.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии 20 ноября задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых помещены под арест на 30 суток. Молдавская генпрокуратура в среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины, а глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что правоохранительные органы выявили и задержали на 24 часа предполагаемого организатора схемы по контрабанде оружия. Ранее ЛДПМ призывала созвать заседание Высшего совета безопасности из-за контрабанды оружия и наркотрафика.
"Возможно ли создать схему контрабанды оружия без вовлечения представителей силовых ведомств, пусть даже среднего и низшего звена? А где были их руководители, в каком кластере спали управления собственной безопасности МВД и Таможенной службы? Где была СИБ (Служба информации и безопасности – ред.) — головное ведомство, отвечающее за безопасность страны? Не знали — плохо! Знали и покрывали — еще хуже!", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что парламентские слушания по делу о контрабанде оружия ничем толком не закончились. "Пора прекращать эту пагубную практику с приглашением силовиков в парламент… Именно в МИД следует вызывать представителей наших властей — тех, кого с Молдовой, как и послов, мало что связывает, — лишь "корочки", - подчеркнул он.
Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
Страны Запада и нынешняя власть Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
