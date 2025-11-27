Полиция начала проверку после гибели баранов на ферме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту гибели 37 баранов на ферме в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.
Накануне в соцсетях разошлись кадры, на которых видны лежащие на земле в загоне мертвые бараны. Автор видео утверждает, что 40 животных убил тигр. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что для установления обстоятельств гибели животных четырех баранов взяли на вскрытие, в результате установлено, что ни тигр, ни леопард не причастны к убийству. В региональном минприроды агентству сообщали, что эксперты, начав вскрытие туш, у первого животного выявили огнестрельное ранение.
"Полиция проводит проверку по факту инцидента с животными в Надеждинском районе Приморья. В дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение местного жителя о том, что в ночное время в загон для скота, расположенный в районе населенных пунктов Виневитино и Нежино, проник хищник, предположительно, тигр. В результате инцидента погибло 37 баранов", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники полиции, специалисты охотнадзора, представители министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды.
