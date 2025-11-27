В США выросло число младенцев, заразившихся ботулизмом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число младенцев, заразившихся ботулизмом в США после употребления смеси для детского питания, увеличилось до 37, сообщает Управление по контролю за пищевыми средствами США (FDA).
FDA сообщало 19 ноября о 30 случаях заражения ботулизмом среди маленьких детей.
"На 26 ноября в общей сложности зарегистрировано 37 младенцев с подозрением на или подтвержденным ботулизмом и подтверждённым употреблением смеси для кормления ByHeart Whole Nutrition (из разных партий) ... Все 37 младенцев госпитализированы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте FDA.
Как сообщает управление, его сотрудники уже приступили к расследованию для определения места заражения.
В FDA ранее сообщали, что хотя отзыв всех смесей ByHeart Whole Nutrition для маленьких детей в США уже начался, в некоторых магазинах она по-прежнему в продаже. При этом регулятор также предупредил потребителей за пределами США о рисках употребления этой смеси, поскольку ее также покупали зарубежные клиенты.
Ранее телеканал CBS сообщал, что родители по меньшей мере двух заболевших детей заявили, что подадут на производителей смеси в суд.