ФБР возглавит расследование стрельбы у Белого дома в Вашингтоне
01:05 27.11.2025 (обновлено: 01:06 27.11.2025)
ФБР возглавит расследование стрельбы у Белого дома в Вашингтоне
ФБР возглавит расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро РИА Новости, 27.11.2025
в мире, вашингтон (штат), кэш патель, фбр
В мире, Вашингтон (штат), Кэш Патель, ФБР
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. ФБР возглавит расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро Кэш Патель.
"ФБР возглавит эту миссию вместе с нашими межведомственными партнерами, включая министерство внутренней безопасности, секретную службу", – сказал он журналистам.
Глава ФБР заявил о критическом состоянии раненых нацгвардейцев
В мире, Вашингтон (штат), Кэш Патель, ФБР
 
 
