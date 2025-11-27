https://ria.ru/20251127/fbr-2057866075.html
ФБР возглавит расследование стрельбы у Белого дома в Вашингтоне
ФБР возглавит расследование стрельбы у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
ФБР возглавит расследование стрельбы у Белого дома в Вашингтоне
ФБР возглавит расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро
ФБР возглавит расследование стрельбы у Белого дома в Вашингтоне
ФБР проведет расследование стрельбы по нацгвардейцам в Вашингтоне у Белого дома