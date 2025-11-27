Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС одобрил пакет для упрощения оборонных закупок - РИА Новости, 27.11.2025
02:14 27.11.2025
Совет ЕС одобрил пакет для упрощения оборонных закупок
Совет ЕС одобрил пакет предложений Omnibus V, который предусматривает упрощение процедур оборонных закупок, ускорение выдачи разрешений для оборонных проектов и РИА Новости, 27.11.2025
Совет ЕС одобрил пакет для упрощения оборонных закупок

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Совет ЕС одобрил пакет предложений Omnibus V, который предусматривает упрощение процедур оборонных закупок, ускорение выдачи разрешений для оборонных проектов и создание более гибких условий для предприятий оборонной промышленности, говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.
"Представители стран (ЕС - ред.) сегодня одобрили позицию Совета ЕС по пакету предложений, направленных на упрощение отдельных положений в области безопасности и оборонных закупок, содействие оборонным инвестициям и улучшение рыночных условий для оборонной промышленности. Эти предложения составляют так называемый законодательный пакет Omnibus V в рамках повестки ЕС по упрощению регулирования", - сказано в документе.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
Вчера, 17:24
Пакет включает проекты регламентов об ускорении разрешительных процедур для оборонных проектов, об упрощении трансфера продукции военного назначения внутри ЕС и об адаптации правил закупок для возможности более оперативного заключения контрактов, включая "переговорные" процедуры для совместных либо инновационных проектов.
"Предлагаемые изменения позволяют сократить сроки рассмотрения, упростить отчетность и устранить задержки при трансграничном взаимодействии, что создает более понятные и быстрые механизмы для производств и заказчиков", - отмечается в заявлении.
Уточняется, что теперь начнутся переговоры с Европарламентом для согласования окончательного текста.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ЕК предложила ввести "военный Шенген"
19 ноября, 14:54
 
В миреРоссияМоскваБрюссельЕвросоюзНАТОЕвропарламент
 
 
