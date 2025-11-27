Рейтинг@Mail.ru
Европарламент принял резолюцию о новых регионах России - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 27.11.2025 (обновлено: 20:25 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/evroparlament-2058126119.html
Европарламент принял резолюцию о новых регионах России
Европарламент принял резолюцию о новых регионах России - РИА Новости, 27.11.2025
Европарламент принял резолюцию о новых регионах России
Евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:41:00+03:00
2025-11-27T20:25:00+03:00
в мире
россия
украина
республика крым
владимир путин
евросоюз
европарламент
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911188353_0:73:3076:1803_1920x0_80_0_0_72c2d1c98b52c92a9606a9c0e802b251.jpg
https://ria.ru/20251125/es-2057467018.html
https://ria.ru/20251117/es-2055513051.html
https://ria.ru/20251127/pravitelstvo-2058105504.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911188353_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_53512df1b2a028a743b6a70546207ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, республика крым, владимир путин, евросоюз, европарламент, оон, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Евросоюз, Европарламент, ООН, Мирный план США по Украине
Европарламент принял резолюцию о новых регионах России

Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.
Из 651 присутствовавшего евродепутата 401 проголосовал за, 70 - против, 90 воздержались.
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС
25 ноября, 17:09
"(Европарламент – ред.) напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская", - сказано в документе.
Евродепутаты считают, что в рамках любого соглашения по Украине Россия должна отказаться от Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"(ЕП - ред.) подчёркивает, что любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью возместить Украине весь причинённый материальный и нематериальный ущерб... а также (должно гарантировать - ред.) вывод всех российских сил с международно признанной территории Украины (новые регионы - ред.)", - говорится в резолюции.
Кроме того, евродепутаты настаивают на развертывании миссии ООН "по обе стороны линии соприкосновения".
"(ЕП – ред.) подчёркивает также, что в рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения", - сказано в документе.
Европарламент также призывает страны Евросоюза срочно согласиться на использование активов РФ для кредита Украине.
"(ЕП – ред.) утверждает, что такое (мирное – ред.) соглашение должно предоставить Украине надёжные гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора и статьей 42, пунктом 7, Договора о Евросоюзе, исключая повторение Будапештского меморандума 1994 года, и подтверждает, что Украина имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо российского вето", - сказано в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Европарламенте оценили новые санкции ЕС против России
17 ноября, 16:27
По мнению Европарламента, политическая "двусмысленность" отношения США к Украине подрывает усилия по достижению устойчивого мира, ЕС должна "показать путь".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин: Россия вырабатывает ответ на случай воровства ЕС активов
Вчера, 17:05
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ПутинЕвросоюзЕвропарламентООНМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала