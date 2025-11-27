Европарламент принял резолюцию о новых регионах России

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса, следует из результатов голосования.

Из 651 присутствовавшего евродепутата 401 проголосовал за, 70 - против, 90 воздержались.

"( Европарламент – ред.) напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская", - сказано в документе.

"(ЕП - ред.) подчёркивает, что любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью возместить Украине весь причинённый материальный и нематериальный ущерб... а также (должно гарантировать - ред.) вывод всех российских сил с международно признанной территории Украины (новые регионы - ред.)", - говорится в резолюции.

Кроме того, евродепутаты настаивают на развертывании миссии ООН "по обе стороны линии соприкосновения".

"(ЕП – ред.) подчёркивает также, что в рамках сильных международных гарантий безопасности и во избежание любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины должна быть развернута строгая международная миротворческая и наблюдательная миссия под мандатом Совета Безопасности ООН по обе стороны линии соприкосновения", - сказано в документе.

Европарламент также призывает страны Евросоюза срочно согласиться на использование активов РФ для кредита Украине.

"(ЕП – ред.) утверждает, что такое (мирное – ред.) соглашение должно предоставить Украине надёжные гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьей 5 Североатлантического договора и статьей 42, пунктом 7, Договора о Евросоюзе, исключая повторение Будапештского меморандума 1994 года, и подтверждает, что Украина имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо российского вето", - сказано в документе.

По мнению Европарламента, политическая "двусмысленность" отношения США к Украине подрывает усилия по достижению устойчивого мира, ЕС должна "показать путь".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина , вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.