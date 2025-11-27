Во Франции рассказали, что будет, если Европа не договорится с Россией

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Европа потеряет все, если не согласится на мир с Россией в контексте украинского конфликта, считает бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри.

"Украина сегодня проиграла войну, и если мы не заключим мир... я вам скажу, что произойдет, это несложно понять. Россия продолжит продвигаться до Киева , и, вкратце, все будет потеряно... Только если мы сами не объявим войну России", - заявил Ферри в эфире телеканала LCI.

Он добавил, что Европе "абсурдно" рисковать потенциальным развязыванием ядерной войны при подобном сценарии.

Ферри заключил, что, по его мнению, мирное урегулирование - единственное решение украинского конфликта, также добавив, что несоблюдение минских соглашений, касавшихся украинского урегулирования, привело к катастрофе. По словам Ферри, он устал от того, что сторонников мирного урегулирования украинского конфликта сегодня выставляют "пораженцами".

"Война с Россией - что это? Это 400 миллионов погибших? Вы этого хотите? Это безумие, необходимо остановиться", - заявил Ферри, комментируя слова главы генштаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона о необходимости французам быть готовыми "потерять своих детей" якобы для сдерживания России.

По мнению Ферри, французские власти "изобрели" врага в лице России для консолидации общества внутри страны - политик заявил, что негативные настроения в отношении России сравнимы с верой в антисемитские теории заговора.

Ранее генерал Мандон заявил в интервью газете Ouest-France, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией, в котором французы должны быть готовы "потерять своих детей". Генерал также бездоказательно обвинил Москву в якобы дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов. Президент Франции Эммануэль Макрон позже заявил, что слова Мандона о противостоянии с Россией были вырваны из контекста.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".