Рейтинг@Mail.ru
В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/evropa-2057916506.html
В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ
В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ
В Европе рассматривают возможность проведения незапланированных военных учений НАТО и кибернападений на РФ в качестве ответа на якобы "атаки" на европейской... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:40:00+03:00
2025-11-27T09:40:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
дмитрий песков
владимир путин
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251127/nato-2057895320.html
https://ria.ru/20251122/ssha-2056862811.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, европа, дмитрий песков, владимир путин, нато, politico, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Politico, Евросоюз
В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ

Politico: в Европе обсуждают возможные кибернападения в ответ на якобы угрозы РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Европе рассматривают возможность проведения незапланированных военных учений НАТО и кибернападений на РФ в качестве ответа на якобы "атаки" на европейской территории, в которых бездоказательно обвиняют Москву, сообщает газета Politico.
В октябре газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова сообщала, что Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса в рамках демонстрации силы.
Саммит НАТО в Гааге, 2025 год - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Им не по силам": в НАТО высказались о военной угрозе для России
Вчера, 06:29
"Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак... Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО", - говорится в публикации, которая ссылается на европейских чиновников и дипломатов ЕС.
Впрочем, отмечает издание, пока вопрос о том, что будет из себя представлять ответ европейских стран на якобы атаки, остается открытым.
При этом, по словам одного из дипломатов евроблока, любые предпринятые Европой меры должны быть такими, что ответственность за них можно правдоподобно отвергнуть.
Ранее СМИ ряда европейских государств сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Питер Кузник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США призвали ЕС и НАТО прекратить запугивания угрозой со стороны России
22 ноября, 23:23
 
В миреРоссияМоскваЕвропаДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОPoliticoЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала