В Европе рассматривают организацию кибернападений на Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Европе рассматривают возможность проведения незапланированных военных учений НАТО и кибернападений на РФ в качестве ответа на якобы "атаки" на европейской территории, в которых бездоказательно обвиняют Москву, сообщает газета Politico.

Впрочем, отмечает издание, пока вопрос о том, что будет из себя представлять ответ европейских стран на якобы атаки, остается открытым.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.