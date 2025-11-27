Рейтинг@Mail.ru
Европейские элиты полностью погрузились в русофобский угар, заявила Жданова - РИА Новости, 27.11.2025
03:03 27.11.2025
Европейские элиты полностью погрузились в русофобский угар, заявила Жданова
Европейские элиты полностью погрузились в русофобский угар, заявила Жданова - РИА Новости, 27.11.2025
Европейские элиты полностью погрузились в русофобский угар, заявила Жданова
Европейские элиты целиком погрузились в русофобский угар, а милитаризация ЕС становится бесконтрольной, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 27.11.2025
Европейские элиты полностью погрузились в русофобский угар, заявила Жданова

ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Европейские элиты целиком погрузились в русофобский угар, а милитаризация ЕС становится бесконтрольной, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Очевидно, что к полувековому юбилею хельсинкского Заключительного акта государства-участники, да и сама ОБСЕ фактически подошли с пустыми руками. Сегодня Европа вновь стоит у опасной черты. Местные элиты полностью погрузились в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной. Наши предшественники знали, что такое кровопролитная война и огонь печей нацистских концентрационных лагерей. Нынешнее же поколение европейских политиков историю помнить не хочет и одурманено идеей пойти на опасные военные авантюры", - сказала Жданова на 97-м совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в среду.
По ее словам, Москва наблюдает, как европейские политики считают дни до "лобового столкновения" с Россией.
"Начальник главного штаба ВС Франции призвал сограждан жертвовать своими детьми в случае вооруженного конфликта. Министр обороны ФРГ посмел заявить о готовности убивать русских солдат. Напрашиваются прямые исторические параллели: современная Германия, да и вся Европа при нынешних лидерах вырождаются в оплоты дегуманизации конкретных государств и народов. Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ в отсутствие политической воли западных государств-участников вряд ли чем-то может помочь", - добавила она.
Дипломат указала на то, что в условиях развязанной НАТО и ЕС оголтелой кампании против России пространство для полноценной работы Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) – военно-политического директивного органа ОБСЕ – сжимается как "шагреневая кожа".
"По вине украинско-западного лагеря мы утрачиваем на этой площадке ценный опыт в области контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. Растоптаны сами основы "структурированного диалога" о нынешних и будущих рисках и вызовах безопасности в регионе ОБСЕ, в рамках которого у государств-участников были все возможности для работы по деэскалациивоенно-политической напряжённости в Европе. Запад несёт ответственность за слом и этого канала коммуникации", - заключила глава делегации.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
