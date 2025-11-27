"По вине украинско-западного лагеря мы утрачиваем на этой площадке ценный опыт в области контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. Растоптаны сами основы "структурированного диалога" о нынешних и будущих рисках и вызовах безопасности в регионе ОБСЕ, в рамках которого у государств-участников были все возможности для работы по деэскалациивоенно-политической напряжённости в Европе. Запад несёт ответственность за слом и этого канала коммуникации", - заключила глава делегации.