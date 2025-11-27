Рейтинг@Mail.ru
Политика США по Украине подрывает усилия по достижению мира, заявили в ЕП - РИА Новости, 27.11.2025
12:51 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ep-2057994768.html
Политика США по Украине подрывает усилия по достижению мира, заявили в ЕП
Политика США по Украине подрывает усилия по достижению мира, заявили в ЕП - РИА Новости, 27.11.2025
Политика США по Украине подрывает усилия по достижению мира, заявили в ЕП
Европейский парламент считает, что "политическая двусмысленность" США в отношении Украины якобы подрывает усилия по достижению устойчивого мира, говорится в... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:51:00+03:00
2025-11-27T12:51:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дмитрий песков
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057662971.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
https://ria.ru/20251126/front-2057830477.html
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков, европарламент, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Европарламент, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Политика США по Украине подрывает усилия по достижению мира, заявили в ЕП

ЕП: двусмысленность США в отношении Украины подрывает усилия по миру

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Европейский парламент считает, что "политическая двусмысленность" США в отношении Украины якобы подрывает усилия по достижению устойчивого мира, говорится в проекте резолюции ЕП по Украине в распоряжении РИА Новости.
Голосование по этому проекту пройдет в четверг около 12.00 по местному времени (около 14.00 мск).
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуме рассказали, почему Зеленский добивается встречи с Трампом
26 ноября, 12:19
"(Европарламент - ред.) принимает во внимание усилия администрации США, направленные на прекращение (конфликта на Украине - ред.)... но считает, что политическая двусмысленность США в отношении Украины подрывает достижение устойчивого мира; поэтому (ЕП - ред.) настоятельно призывает ЕС и его государства-члены "показать путь" в этот ключевой геополитический момент и продолжать сотрудничество с США и партнерами, разделяющими те же ценности", - сказано в документе.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Сражаться некому". СМИ сообщили о панике в ВСУ из-за решения Зеленского
26 ноября, 20:05
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвропарламентЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала