РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Делегация Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) и иностранные покупатели в рамках закупочной сессии "На высоте" во Владикавказе ознакомились с производственными возможностями предприятий Северной Осетии, сообщает центр.

"Основная цель визита – укрепление деловых связей и содействие выходу местных компаний на международные рынки", - говорится в сообщении.

"Северная Осетия обладает серьезным экспортным потенциалом, и наша задача – помочь предприятиям региона эффективно его реализовать. В ходе встреч с производителями мы не только демонстрируем их продукцию иностранным партнерам, но и помогаем адаптировать ее под требования зарубежных рынков – от сертификации до логистики", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

Мероприятия закупочной сессии организованы Центром поддержки экспорта республики при методической поддержке РЭЦ. Мероприятия закупочной сессии включают деловые встречи российских предпринимателей с потенциальными иностранными покупателями.

Ирана, Грузии и В целях найти надежных российских поставщиков в сфере АПК и заключить контракты на поставки качественной продукции, в Северную Осетию прибыли 19 байеров из Республики Казахстан, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана Южной Осетии . Они проведут переговоры с представителями МСП из 9 регионов России