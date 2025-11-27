РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Делегация Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) и иностранные покупатели в рамках закупочной сессии "На высоте" во Владикавказе ознакомились с производственными возможностями предприятий Северной Осетии, сообщает центр.
"Основная цель визита – укрепление деловых связей и содействие выходу местных компаний на международные рынки", - говорится в сообщении.
"Северная Осетия обладает серьезным экспортным потенциалом, и наша задача – помочь предприятиям региона эффективно его реализовать. В ходе встреч с производителями мы не только демонстрируем их продукцию иностранным партнерам, но и помогаем адаптировать ее под требования зарубежных рынков – от сертификации до логистики", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Мероприятия закупочной сессии организованы Центром поддержки экспорта республики при методической поддержке РЭЦ. Мероприятия закупочной сессии включают деловые встречи российских предпринимателей с потенциальными иностранными покупателями.
В целях найти надежных российских поставщиков в сфере АПК и заключить контракты на поставки качественной продукции, в Северную Осетию прибыли 19 байеров из Республики Казахстан, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Ирана, Грузии и Южной Осетии. Они проведут переговоры с представителями МСП из 9 регионов России.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".