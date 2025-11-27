Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 27.11.2025 (обновлено: 22:19 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/eksport-2058199032.html
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии - РИА Новости, 27.11.2025
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии
Делегация Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) и иностранные покупатели в рамках закупочной сессии "На высоте" во Владикавказе ознакомились с РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:11:00+03:00
2025-11-27T22:19:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058205482_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1c9424e0708d982b94b97982023864e7.jpg
https://ria.ru/20251127/rossiya-2058198836.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058205482_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8a8bef351cd9bb8ab5644b0c4337bf5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика

РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии

© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
РЭЦ и зарубежные закупщики посетили экспортные предприятия Северной Осетии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Делегация Российского экспортного центра (входит в Группу ВЭБ.РФ) и иностранные покупатели в рамках закупочной сессии "На высоте" во Владикавказе ознакомились с производственными возможностями предприятий Северной Осетии, сообщает центр.
"Основная цель визита – укрепление деловых связей и содействие выходу местных компаний на международные рынки", - говорится в сообщении.
"Северная Осетия обладает серьезным экспортным потенциалом, и наша задача – помочь предприятиям региона эффективно его реализовать. В ходе встреч с производителями мы не только демонстрируем их продукцию иностранным партнерам, но и помогаем адаптировать ее под требования зарубежных рынков – от сертификации до логистики", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Мероприятия закупочной сессии организованы Центром поддержки экспорта республики при методической поддержке РЭЦ. Мероприятия закупочной сессии включают деловые встречи российских предпринимателей с потенциальными иностранными покупателями.
В целях найти надежных российских поставщиков в сфере АПК и заключить контракты на поставки качественной продукции, в Северную Осетию прибыли 19 байеров из Республики Казахстан, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Ирана, Грузии и Южной Осетии. Они проведут переговоры с представителями МСП из 9 регионов России.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Вице-президент АО Российский экспортный центр Александр Молодцов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Бренд "Сделано в России" как гарант качества для китайских потребителей
Вчера, 21:08
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала