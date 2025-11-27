Рейтинг@Mail.ru
Переворот в Гвинее-Бисау отражает распад государственности, считает эксперт - РИА Новости, 27.11.2025
19:27 27.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау отражает распад государственности, считает эксперт
Переворот в Гвинее-Бисау отражает распад государственности, считает эксперт - РИА Новости, 27.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау отражает распад государственности, считает эксперт
Военный переворот в Гвинее-Бисау является отражением распада государственности, поделился мнением в разговоре с РИА Новости египетский эксперт по африканским... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:27:00+03:00
2025-11-27T19:27:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
умаро сиссоко эмбало
https://ria.ru/20251127/gvineya-2058176121.html
https://ria.ru/20251126/bisau-2057855218.html
гвинея-бисау
в мире, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
Переворот в Гвинее-Бисау отражает распад государственности, считает эксперт

Захди: военный переворот в Гвинее-Бисау отражает распад государственности

АЛЖИР, 27 ноя – РИА Новости. Военный переворот в Гвинее-Бисау является отражением распада государственности, поделился мнением в разговоре с РИА Новости египетский эксперт по африканским процессам Рами Захди.
В среду агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки.
Бисау - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Военный переворот в Гвинее-Бисау: что известно на данный момент
Вчера, 19:13
"То, что произошло в Гвинее-Бисау, — это не просто обвинение в фальсификации результатов президентских выборов, а скорее отражение распада государства, институты которого не были полностью сформированы с момента обретения независимости", - сказал Захди.
Собеседник агентства пояснил, что выборы в африканской стране продемонстрировали хрупкость политической и силовой структур, отметив, что это указывает на сохраняющийся дисбаланс в отношениях между гражданским правительством и военным истеблишментом. По словам эксперта, этот дисбаланс сделал государственный строй Гвинеи-Бисау хрупким и подверженным коллапсу.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов запланировано на четверг.
В среду, 26 ноября, действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт
26 ноября, 23:29
 
В миреГвинея-БисауУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
