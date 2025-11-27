Переворот в Гвинее-Бисау отражает распад государственности, считает эксперт

АЛЖИР, 27 ноя – РИА Новости. Военный переворот в Гвинее-Бисау является отражением распада государственности, поделился мнением в разговоре с РИА Новости египетский эксперт по африканским процессам Рами Захди.

В среду агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки.

"То, что произошло в Гвинее-Бисау, — это не просто обвинение в фальсификации результатов президентских выборов, а скорее отражение распада государства, институты которого не были полностью сформированы с момента обретения независимости", - сказал Захди.

Собеседник агентства пояснил, что выборы в африканской стране продемонстрировали хрупкость политической и силовой структур, отметив, что это указывает на сохраняющийся дисбаланс в отношениях между гражданским правительством и военным истеблишментом. По словам эксперта, этот дисбаланс сделал государственный строй Гвинеи-Бисау хрупким и подверженным коллапсу.

В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов запланировано на четверг.