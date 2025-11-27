Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 27.11.2025
19:15 27.11.2025
Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау
Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 27.11.2025
Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау
Военный переворот в Гвинее-Бисау связан с чередой переворотов, охвативших Западную Африку, поделился своим мнением в интервью РИА Новости египетский эксперт по... РИА Новости, 27.11.2025
в мире
гвинея-бисау
западная африка
умаро сиссоко эмбало
в мире, гвинея-бисау, западная африка, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Западная Африка, Умаро Сиссоко Эмбало
Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау

Захди: ситуация в Гвинее-Бисау связана с волной переворотов в Западной Африке

CC BY-SA 4.0 / Joehawkins / Бисау
Бисау - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Joehawkins /
Бисау. Архивное фото
АЛЖИР, 27 ноя – РИА Новости. Военный переворот в Гвинее-Бисау связан с чередой переворотов, охвативших Западную Африку, поделился своим мнением в интервью РИА Новости египетский эксперт по африканским вопросам Рами Захди.
В среду агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки.
Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт
26 ноября, 23:29
"Несмотря на специфику внутренней ситуации, происходящее в Гвинее-Бисау не изолировано от волны переворотов, охватившей Западную Африку, которые дали военным лидерам ощущение благоприятного регионального момента для действий", - считает Захди.
Собеседник агентства пояснил, что кризис внутри страны оказался в точке невозврата, что упростило переход к вооружённому конфликту в стране, уже страдающей от слабых институтов и разобщённых слоев населения.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов запланировано на четверг.
Люди на улице Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Гвинее-Бисау закрыли все границы
26 ноября, 18:17
 
В миреГвинея-БисауЗападная АфрикаУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
