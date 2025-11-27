Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау

АЛЖИР, 27 ноя – РИА Новости. Военный переворот в Гвинее-Бисау связан с чередой переворотов, охвативших Западную Африку, поделился своим мнением в интервью РИА Новости египетский эксперт по африканским вопросам Рами Захди.

В среду агентство Франс Пресс передало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка", полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавил государственный телевещатель TGB, генштаб вооруженных сил после захвата власти военнослужащими объявил о создании военного командования для управления страной, действие конституции приостановили до нормализации обстановки.

"Несмотря на специфику внутренней ситуации, происходящее в Гвинее-Бисау не изолировано от волны переворотов, охватившей Западную Африку , которые дали военным лидерам ощущение благоприятного регионального момента для действий", - считает Захди.

Собеседник агентства пояснил, что кризис внутри страны оказался в точке невозврата, что упростило переход к вооружённому конфликту в стране, уже страдающей от слабых институтов и разобщённых слоев населения.

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.