В ЭКОВАС выразили обеспокоенность ситуацией в Гвинее-Бисау

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и глава по наблюдению за выборами Филипе Ньюси выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Гвинее-Бисау, где военные заявили о полном контроле над страной, следует из заявления.