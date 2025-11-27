В ЭКОВАС выразили обеспокоенность ситуацией в Гвинее-Бисау

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и глава по наблюдению за выборами Филипе Ньюси выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Гвинее-Бисау, где военные заявили о полном контроле над страной, следует из заявления.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с объявлением вооруженными силами о государственном перевороте... Мы просим Африканский союз и ЭКОВАС принять необходимые меры для восстановления конституционного порядка", - говорится в заявлении.
Они также призвали освободить задержанных должностных лиц.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что военные в Гвинее-Бисау обнародовали заявление, согласно которому группа офицеров, называющая себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" полностью контролирует страну, приостанавливает избирательный процесс, а также закрывает границы. Как добавило радио RFI, заявление в штабе вооруженных сил зачитал экс-глава военной канцелярии президентского дворца, генерал Денис Нканья.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил, генерала Бьяге На Нтана, его заместителя, генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов запланировано на четверг.