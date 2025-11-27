https://ria.ru/20251127/ekonomika-2058167627.html
Путин напомнил про ущерб в ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике
Путин напомнил про ущерб в ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике - РИА Новости, 27.11.2025
Путин напомнил про ущерб в ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике
Президент России Владимир Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике, заявив, что конкурентоспособность падает, экономика... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T18:53:00+03:00
2025-11-27T18:53:00+03:00
2025-11-27T19:09:00+03:00
россия
германия
киргизия
владимир путин
евросоюз
нтв (телеканал)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_0:52:3406:1968_1920x0_80_0_0_d501081dc2a1d2c73a1460b68a104494.jpg
https://ria.ru/20251127/avtoprom-2058153042.html
россия
германия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058141303_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_850993a7afd41a9f74015c97707105ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, киргизия, владимир путин, евросоюз, нтв (телеканал), экономика
Россия, Германия, Киргизия, Владимир Путин, Евросоюз, НТВ (телеканал), Экономика
Путин напомнил про ущерб в ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике
Путин напомнил про рецессию в экономике ФРГ из-за отказа сотрудничества с РФ