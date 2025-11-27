Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил про ущерб в ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике - РИА Новости, 27.11.2025
18:53 27.11.2025 (обновлено: 19:09 27.11.2025)
Путин напомнил про ущерб в ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике
Президент России Владимир Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике, заявив, что конкурентоспособность падает, экономика... РИА Новости, 27.11.2025
россия, германия, киргизия, владимир путин, евросоюз, нтв (телеканал), экономика
Россия, Германия, Киргизия, Владимир Путин, Евросоюз, НТВ (телеканал), Экономика
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил про ущерб ЕС от отказа сотрудничать с Россией в энергетике, заявив, что конкурентоспособность падает, экономика Германии третий год в рецессии.
"После начала событий на Украине европейцы сами начали от нас отгораживаться. В энергетике известный результат они получили - конкурентоспособность падает, экономика Германии уже третий год подряд находится в рецессии", - сказал Путин в интервью главному редактору "Номад ТВ" Наталье Кролевич.
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии 23 ноября. Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
Автопром у европейцев загибается, заявил Путин
