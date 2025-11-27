https://ria.ru/20251127/ekipazh-2058209828.html
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28"
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28" - РИА Новости, 27.11.2025
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28"
Экипаж корабля "Союз МС-28", при запуске ракеты с которым был поврежден стартовый стол на Байконуре, находится на борту МКС, самочувствие хорошее, сообщила... РИА Новости, 27.11.2025
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости.
Экипаж корабля "Союз МС-28", при запуске ракеты с которым был поврежден стартовый стол на Байконуре, находится на борту МКС, самочувствие хорошее, сообщила пресс-служба
"Роскосмоса".
"Ракета космического назначения стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж находится на борту, самочувствие хорошее", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", после старта ракеты был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28", который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.