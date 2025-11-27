"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28"

Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото

БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-28", при запуске ракеты с которым был поврежден стартовый стол на Байконуре, находится на борту МКС, самочувствие хорошее, сообщила Экипаж корабля "Союз МС-28", при запуске ракеты с которым был поврежден стартовый стол на Байконуре, находится на борту МКС, самочувствие хорошее, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"Ракета космического назначения стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж находится на борту, самочувствие хорошее", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", после старта ракеты был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола.