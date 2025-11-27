Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28" - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/ekipazh-2058209828.html
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28"
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28" - РИА Новости, 27.11.2025
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28"
Экипаж корабля "Союз МС-28", при запуске ракеты с которым был поврежден стартовый стол на Байконуре, находится на борту МКС, самочувствие хорошее, сообщила... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T23:11:00+03:00
2025-11-27T23:11:00+03:00
байконур (город)
сергей кудь-сверчков
сергей микаев
кристофер уильямс
роскосмос
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057980985_0:25:3124:1782_1920x0_80_0_0_4889c55e1c20d8762bc5da4e75ce1dc3.jpg
https://ria.ru/20251127/gosduma-2057947637.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057980985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b47d1433e090906658a8947c7583968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), сергей кудь-сверчков, сергей микаев, кристофер уильямс, роскосмос, наса
Байконур (город), Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Кристофер Уильямс, Роскосмос, НАСА
"Роскосмос" рассказал о состоянии экипажа корабля "Союз МС-28"

"Роскосмос" сообщил о хорошем самочувствии экипажа корабля "Союз МС-28"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Члены основного экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кристофер Уильямс перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - РИА Новости. Экипаж корабля "Союз МС-28", при запуске ракеты с которым был поврежден стартовый стол на Байконуре, находится на борту МКС, самочувствие хорошее, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"Ракета космического назначения стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к Международной космической станции. Экипаж находится на борту, самочувствие хорошее", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", после старта ракеты был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола.
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28", который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Госдуме назвали запуск спутниковой группировки "Рассвет" ответом Starlink
Вчера, 11:20
 
Байконур (город)Сергей Кудь-СверчковСергей МикаевКристофер УильямсРоскосмосНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала