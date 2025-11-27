Рейтинг@Mail.ru
ЕК предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ
07:05 27.11.2025
ЕК предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ
в мире
россия
прибалтика
финляндия
евросоюз
politico
еврокомиссия
россия
прибалтика
финляндия
в мире, россия, прибалтика, финляндия, евросоюз, politico, еврокомиссия
В мире, Россия, Прибалтика, Финляндия, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия
ЕК предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ

Politico: ЕК в 2026 году предоставит финансовую помощь Прибалтике

© AP Photo / Yves LoggheШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет издание Politico.
"Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, эти страны особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также "коллапса" трансграничной торговли. По данным издания, помощь также будет предоставлена Финляндии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
