МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет издание Politico.
"Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, эти страны особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также "коллапса" трансграничной торговли. По данным издания, помощь также будет предоставлена Финляндии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
