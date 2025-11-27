Рейтинг@Mail.ru
Движение Refuse Fascism планирует акцию у стен Белого дома, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/dvizhenie-2058050484.html
Движение Refuse Fascism планирует акцию у стен Белого дома, пишут СМИ
Движение Refuse Fascism планирует акцию у стен Белого дома, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2025
Движение Refuse Fascism планирует акцию у стен Белого дома, пишут СМИ
Движение Refuse Fascism 13 декабря проведёт демонстрацию, в ходе которой планирует окружить Белый дом в знак протеста против политики президента США Дональда... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:01:00+03:00
2025-11-27T15:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джордж вашингтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_0:159:3109:1908_1920x0_80_0_0_16e681ef3253aff1f558e5662c90b1dc.jpg
https://ria.ru/20251019/protest-2049156461.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/84/1497058468_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_17a578347610dc85d4da5dec0b0d86a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джордж вашингтон
В мире, США, Дональд Трамп, Джордж Вашингтон
Движение Refuse Fascism планирует акцию у стен Белого дома, пишут СМИ

Движение Refuse Fascism планирует окружить Белый дом в знак протеста

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Движение Refuse Fascism 13 декабря проведёт демонстрацию, в ходе которой планирует окружить Белый дом в знак протеста против политики президента США Дональда Трампа, сообщает издание Newsweek.
Движение Refuse Fascism на своем сайте обвиняет Трампа в руководстве фашистской администрацией, потере легитимности, а также в нарушении конституции США из-за случаев использования национальной гвардии и ужесточения миграционной политики.
"Протестное движение Refuse Fascism проведет демонстрацию, в ходе которой оно планирует окружить Белый дом в знак протеста против президента США Дональда Трампа. Демонстрация запланирована на 13 декабря", - сообщает издание.
Газета утверждает, что движение, основанное в 2016 году, собирается вынести "народное обвинение" Трампу, требуя его отстранения от власти. Представитель движения в интервью Newsweek указал на ненасильственный характер будущей демонстрации и соблюдение необходимых мер безопасности для её проведения.
Ранее в ноябре около тысячи американцев собрались на митинг, организованный Refuse Fascism, у монумента Джорджа Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, чтобы выразить протест политике Трампа. Лидер Refuse Fascism Сэм Голдман рассказала РИА Новости, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока Трамп остается в Белом доме.
Антиправительственный протест в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В США на протесты против политики Трампа вышли почти семь миллионов человек
19 октября, 00:22
 
В миреСШАДональд ТрампДжордж Вашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала