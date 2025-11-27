Движение Refuse Fascism планирует акцию у стен Белого дома, пишут СМИ

"Протестное движение Refuse Fascism проведет демонстрацию, в ходе которой оно планирует окружить Белый дом в знак протеста против президента США Дональда Трампа. Демонстрация запланирована на 13 декабря", - сообщает издание.

Газета утверждает, что движение, основанное в 2016 году, собирается вынести "народное обвинение" Трампу, требуя его отстранения от власти. Представитель движения в интервью Newsweek указал на ненасильственный характер будущей демонстрации и соблюдение необходимых мер безопасности для её проведения.