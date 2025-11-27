https://ria.ru/20251127/dtp-2058200651.html
В Воронеже автобус столкнулся с семью автомобилями
В Воронеже автобус столкнулся с семью автомобилями - РИА Новости, 27.11.2025
В Воронеже автобус столкнулся с семью автомобилями
Водитель автобуса в Воронеже не справился с управлением и столкнулся с 7 автомобилями, обошлось без пострадавших, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T21:22:00+03:00
2025-11-27T21:22:00+03:00
2025-11-27T21:22:00+03:00
происшествия
воронеж
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
https://ria.ru/20251127/dtp-2058029321.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже автобус столкнулся с семью автомобилями
В Воронеже водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с 7 авто