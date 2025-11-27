Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже автобус столкнулся с семью автомобилями - РИА Новости, 27.11.2025
21:22 27.11.2025
В Воронеже автобус столкнулся с семью автомобилями
Водитель автобуса в Воронеже не справился с управлением и столкнулся с 7 автомобилями, обошлось без пострадавших, сообщили в УМВД России по региону.
РИА Новости
2025
Новости
РИА Новости
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже автобус столкнулся с семью автомобилями

ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Водитель автобуса в Воронеже не справился с управлением и столкнулся с 7 автомобилями, обошлось без пострадавших, сообщили в УМВД России по региону.
ДТП произошло в четверг, в 17.05 мск у дома 207 по улице Матросова в Воронеже.
"Сорокадвухлетний водитель автобуса "Лиаз", местный житель, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Toyota, после чего автобус выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями: Ford Transit, Honda, Volkswagen Multivan, Ford Focus, Nissan X-Trail и совершил наезд на припаркованный МАН", - сообщили в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
По данным правоохранителей, обошлось без пострадавших, автомобили получили повреждения в результате ДТП.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
