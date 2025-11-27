Число пострадавших в тройном ДТП в Пензе выросло до восьми человек

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Пензе увеличилось до восьми, шестеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора со ссылкой на Минздрав региона.