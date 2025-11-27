Число пострадавших в тройном ДТП в Пензе выросло до восьми человек

САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Пензе увеличилось до восьми, шестеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора со ссылкой на Минздрав региона.
ДТП случилось в 10.10 мск на улице 40 лет октября в Пензе. Столкнулись грузовик Scania, автомобиль "Вис" и автобус КАВЗ-42-70", следовавший по маршруту № 134. По первоначальной информации Госавтоинспекции, пострадал водитель грузовика и пять пассажиров автобуса, в том числе девочка 2009 года рождения, четверо были госпитализированы.
«
"Восемь пострадавших, из них один ребенок. Госпитализированы шестеро взрослых, все средней степени тяжести", - уточнил собеседник агентства.
Между тем в СУСК по Пензенской области сообщили, что по факту ДТП с участием автобуса и грузовика организована проверка по части 1 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Следователи проводят осмотр места происшествия, выясняют все обстоятельства аварии.