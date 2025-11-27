Средства ПВО за ночь сбили 118 беспилотников

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 118 украинских БПЛА, сообщило МО РФ в четверг.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - рассказали в российском военном ведомстве.