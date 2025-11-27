Рейтинг@Mail.ru
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:07 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/doroga-2057974256.html
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области - РИА Новости, 27.11.2025
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области
Капитальный ремонт дороги в деревню Рай в Оричевском округе завершен в рамках государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:07:00+03:00
2025-11-27T12:07:00+03:00
кировская область
кировская область
киров
октябрьский
сергей смирнов
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
https://ria.ru/20251127/dispanserizatsiya-2057946802.html
кировская область
киров
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, киров, октябрьский, сергей смирнов, капремонт в москве
Кировская область, Кировская область, Киров, Октябрьский, Сергей Смирнов, Капремонт в Москве
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области

В Кировской области отремонтировали дорогу в деревню Рай

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Проведение работ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт дороги в деревню Рай в Оричевском округе завершен в рамках государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса", сообщает пресс-служба правительства региона.
Качество выполненных работ оценили заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев совместно с председателем законодательного собрания региона Романом Бересневым и главой округа Сергеем Смирновым.
"Дорога от деревни Камешница до деревни Рай на региональной трассе Киров — Стрижи — Оричи раньше была в грунтовом исполнении. Благодаря госпрограмме выполнен капитальный ремонт дороги, она заасфальтирована на всем протяжении – 1,5 километра. Нанесена разметка, установлены барьерные ограждения", — рассказал замминистра транспорта региона.
Отмечается, что в 2025 году по программе "Развитие агропромышленного комплекса" в Кировской области также велся ремонт дорог Фаленки – Леваны и Октябрьский – Святица Фаленского муниципального округа.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Почти 33 тысяч мужчин прошли репродуктивную диспансеризацию
Вчера, 11:17
 
Кировская областьКировская областьКировОктябрьскийСергей СмирновКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала