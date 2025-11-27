https://ria.ru/20251127/doroga-2057974256.html
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области - РИА Новости, 27.11.2025
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области
Капитальный ремонт дороги в деревню Рай в Оричевском округе завершен в рамках государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:07:00+03:00
2025-11-27T12:07:00+03:00
2025-11-27T12:07:00+03:00
кировская область
кировская область
киров
октябрьский
сергей смирнов
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
https://ria.ru/20251127/dispanserizatsiya-2057946802.html
кировская область
киров
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, киров, октябрьский, сергей смирнов, капремонт в москве
Кировская область, Кировская область, Киров, Октябрьский, Сергей Смирнов, Капремонт в Москве
Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области
В Кировской области отремонтировали дорогу в деревню Рай
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт дороги в деревню Рай в Оричевском округе завершен в рамках государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса", сообщает пресс-служба правительства региона.
Качество выполненных работ оценили заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев совместно с председателем законодательного собрания региона Романом Бересневым и главой округа Сергеем Смирновым.
"Дорога от деревни Камешница до деревни Рай на региональной трассе Киров — Стрижи — Оричи раньше была в грунтовом исполнении. Благодаря госпрограмме выполнен капитальный ремонт дороги, она заасфальтирована на всем протяжении – 1,5 километра. Нанесена разметка, установлены барьерные ограждения", — рассказал замминистра транспорта региона.
Отмечается, что в 2025 году по программе "Развитие агропромышленного комплекса" в Кировской области также велся ремонт дорог Фаленки – Леваны и Октябрьский – Святица Фаленского муниципального округа.