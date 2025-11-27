Дорогу в Рай заасфальтировали в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя – РИА Новости. Капитальный ремонт дороги в деревню Рай в Оричевском округе завершен в рамках государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса", сообщает пресс-служба правительства региона.

Качество выполненных работ оценили заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев совместно с председателем законодательного собрания региона Романом Бересневым и главой округа Сергеем Смирновым.

"Дорога от деревни Камешница до деревни Рай на региональной трассе Киров — Стрижи — Оричи раньше была в грунтовом исполнении. Благодаря госпрограмме выполнен капитальный ремонт дороги, она заасфальтирована на всем протяжении – 1,5 километра. Нанесена разметка, установлены барьерные ограждения", — рассказал замминистра транспорта региона.