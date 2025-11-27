Рейтинг@Mail.ru
Белый дом предложил России обсудить ядерные испытания, заявил Путин
17:15 27.11.2025
Белый дом предложил России обсудить ядерные испытания, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Белый дом предложил Москве обсудить вопросы, связанные с ядерными испытаниями. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, киргизия, россия, москва, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, одкб
В мире, Киргизия, Россия, Москва, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Белый дом предложил Москве обсудить вопросы, связанные с ядерными испытаниями.
"Я поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить мне предложение о том, что мы должны делать в этой ситуации (проведение США ядерных испытаний - ред.). Но одно из предложений, которое к нам поступило, это как раз поработать совместно на эту тему. Так нам кажется из-за того, что мы видим", - сказал российский лидер журналистам по итогам визита в Киргизию.
Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. Ранее российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым в рамках государственного визита в республику, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В миреКиргизияРоссияМоскваВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоОДКБВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
